Подросток пойдет под суд за обман жителя Сыктывкара

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За мошенничество будут судить 17-летнего парня из Тольятти, который обманул жителя Сыктывкара. В скором времени суд рассмотрит уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Подросток предложил одному из участников чата в мессенджере приобрести у него подарочный сертификат на сумму 11 тысяч рублей. Житель Сыктывкара согласился на сделку, перевел юноше деньги, но сертификат так и не получил.

Свою вину молодой человек признал. Он возместил потерпевшему сумму ущерба.

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