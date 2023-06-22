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НовостиОбщество22 июня 2023 10:15

В Сыктывкаре выкупят ветхий дом для его снова

Решение принято в связи с комплексным развитием территории
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре муниципалитет выкупит ветхий деревянный дом и землю под ним у собственников жилья. Согласно постановлению мэрии, речи идет о строении на улице Юхнина. Решение принято в связи с развитием территорией, ограниченной улицами Орджоникидзе, Юхнина, Карла Маркса, Оплеснина, Нагорный проезд и Октябрьский проспект.

В настоящий момент комитету жилищной политики поручено оценить рыночную стоимость изымаемого имущества, подготовить проект соглашения и направить его владельцам для подписания.

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