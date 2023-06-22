В Сыктывкаре женщина уволокла мотоцикл без бензина

Фото: архив КП

В Сыктывкаре задержали подозреваемую в краже скутера 43-летнюю женщину. Об этом сообщили в МВД Коми.

По предоставленным данным, пострадавший 33-летний владелец скутера обратился в полицию, сообщив, что стоимость похищенного имущества составляет 15 тыс. руб. По его словам, он ездил по городу ночью, когда у него закончился бензин. Владелец транспорта оставил его у обочины и вернулся домой, а затем скутер исчез.

После просмотра уличных камер выяснилось, что угонщицей была женщина с судимостями. Ее местоположение уже установили, женщина сейчас в дежурной части. Она рассказала, что увидела брошенный мотоцикл и решила его забрать. Так как в нем не было бензина, его пришлось тащить по земле. Вскоре она его бросила.

Сейчас фигурантка уголовного дела находится под подпиской и невыезде. В ее отношении возбудили уголовное дело.

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