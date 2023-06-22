Житель Сосногорска получил срок за нападение возле здания прокуратуры

Фото: архив КП

Житель Сосногорска получил четыре года в колонии за разбой и нападение на пожилую женщину. По предоставленным данным, преступление произошло прямо около здания прокуратуры.

Сообщается, что фигурант уголовного дела в будний день увидел, что женщина находится на улице одна. Он притворился, что у него в кармане оружие, начал угрожать, а после потребовал передать ей деньги. Пострадавшая отдала ему все, что при ней было 1 135 рублей. Мужчина воспользовался деньгами по своему усмотрению, а вскоре его поймали. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Коми могут посадить на четыре года за наркопритон (подробнее)