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НовостиПроисшествия22 июня 2023 11:15

Житель Сосногорска получил срок за нападение возле здания прокуратуры

За преступление он получил реальный срок
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Житель Сосногорска получил четыре года в колонии за разбой и нападение на пожилую женщину. По предоставленным данным, преступление произошло прямо около здания прокуратуры.

Сообщается, что фигурант уголовного дела в будний день увидел, что женщина находится на улице одна. Он притворился, что у него в кармане оружие, начал угрожать, а после потребовал передать ей деньги. Пострадавшая отдала ему все, что при ней было 1 135 рублей. Мужчина воспользовался деньгами по своему усмотрению, а вскоре его поймали. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

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