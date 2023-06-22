В Коми осудили мужчину и его подругу, которые пытались сбыть 1 кг наркотиков

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В Эжве за попытку сбыта крупной партии наркотиков суд вынес приговор 33-летнему мужчине и его 23-летней приятельнице. Свою вину сообщники признали, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

В прошлом году на протяжении полугода злоумышленники занимались торговлей наркотиками. Сотрудники полиции задержали мужчину мужчину возле дома. С собой у него был 1 килограмм наркотиков.

Суд назначил эжвинцу 11 лет лишения свободы, его сообщнице - 6 лет.

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