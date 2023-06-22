В Коми изменили порядок записи к врачам через Госуслуги

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В Коми изменили порядок записи к врачам через портал Госуслуги. По предоставленным данным, теперь можно будет записаться с 7:00 в будние дни. Записать при этом возможно не только себя, но и другого человека. Изменения вступили в силу с 22 июня.

По предоставленным данным, ранее можно было обновить талоны с 3:00, что было очень неудобно для пациентов. Уточняется, что это было связано с технической проблемой новой информационной системы ЕЦП. МИС.

В настоящий момент существуют и другие способы записи к врачу. Например, по телефону единой горячей линии 8 800-550-0000 или через медицинскую организацию.

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