Студент из Ухты заплатит семье сбитого им мужчины более 1 млн рублей

Фото: ГИБДД Коми

Студента из Ухты обязали выплатить 1,1 млн рублей семье сбитого им на пешеходном переходе мужчины. По предоставленным данным, в тот момент он серьезно превысил скорость, а погибший переходил дорогу вместе со своим приятелем.

Авария произошла в 2020 году. Юноша 20 лет находился за рулем иномарки Mitsubishi Lancer, когда сбил мужчин на пешеходном переходе. Врачи пытались спасти одного из мужчин в течение двух месяцев в больнице, так как тот получил серьезные травмы. Но в результате он скончался.

В суде водителя признали виновным в причинении смерти по неосторожности. После суда супруга погибшего обратилась снова в суд для взыскания морального вреда. На тот момент ответчик ей уже выплатил 870 тысяч рублей, и она требовала еще 130. Суд требование удовлетворил.

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