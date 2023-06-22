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НовостиОбщество22 июня 2023 13:15

В Коми уроженец Омска сбросил с балкона на автомобиль мебель

С заявлением в полицию обратилась хозяйка машины
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МВД Коми сообщили, что жительница Усинска пожаловалась, что неизвестный сбросил мебель с балкона на ее автомобиль «Шкода Суперб». Ущерб после этого составил более 122 тысяч рублей.

Как выяснилось, это сделал сосед заявительницы, уроженец Омска. Будучи пьяным, он сломал стол в съемной квартире, а обломки выкинул с балкона. В результате у автомобиля повредились крыша, заднее стекло, багажник, заднее крыло. Дознаватели возбудили после произошедшего уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

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