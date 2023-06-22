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НовостиПроисшествия22 июня 2023 13:45

Продавец магазина в Коми похитила у работодателя более 70 тысяч рублей

Всю украденную сумму она потом вернула
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обкрадывала своего работодателя. Женщина работала продавцом в магазине и выкрала более 72 140 руб.

По данным Объединенной пресс-службы судов, под видом возврата оплаты она незаконно переводила деньги со счета предпринимателя на свою карту и карту мужа. Свою вину в суде она признала полностью, а после возместила украденную сумму. Дело закрыли в связи с примирением сторон.

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