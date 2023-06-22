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НовостиПроисшествия22 июня 2023 10:55

В результате пожара на пароме в Усинске никто не пострадал

СК проводит проверку
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ

Фото: пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ

В результате пожара, который в среду, 21 июня, произошел на пароме в Усинске, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК РФ.

Как сообщалось ранее, в поселке Усть-Уса загорелся теплоход для перевозки автомобилей. Очевидцы рассказали, что во время сварочных работ на теплоходе «Александр Милехин» произошел взрыв, а после пожар.

В СК отметили, что пожар произошел во время работ на судне. Из-за этого выгорела рубка. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка. Сумма ущерба и обстоятельства пожара выясняются.

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