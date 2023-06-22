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НовостиОбщество22 июня 2023 12:16

За неделю в Коми умер один больной коронавирусом

В республике заболел еще 31 человек
Источник:kp.ru
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

За период с 12 по 18 июня в Коми скончался один больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

За неделю в Коми 31 человек заразился коронавирусом. Троих из них госпитализировали. Всего в Коми зафиксировали 200 266 случаев заболевания этой инфекцией. За неделю выздоровел 71 человек, а за все время – 196 850. В Коми скончался один больной коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировали 3 286 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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