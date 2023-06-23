Житель Коми получил 8,5 лет за убийство 22-летней давности

Фото: архив КП

В Ухте 39-летнего местного жителя признали виновным в убийстве, которое он совершил в 2001 году. По предоставленным данным, 22 года назад он напал на жилище, ограбил и убил хозяина дома.

Установлено, что преступление произошло в марте 2001 года. На тот момент фигуранту уголовного дела было 17 лет. вместе со своим подельников он напал на свою жертву с ножом, ранив в шею и грудь. Пострадавший скончался от массивной кровопотери. Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При демонтаже здания в Коми погиб разнорабочий (подробнее)