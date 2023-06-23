За неделю в Коми от укусов клещей пострадали 235 человек

Фото: архив КП

По информации Роспотребнадзора Коми, в республике в период с 16 по 22 июня от укусов клещей пострадали 235 человек, в их числе было 40 летей.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели 231 исследование, в пяти образцах обнаружили вирус клещевого энцефалита, в 34 — возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 1 882 человека, из которых было 335 детей.

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