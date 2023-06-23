В Коми мать наказали за невыплату алиментов

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Жительницу Сосногорского района наказали лишением свободы за злостное уклонение от выплаты алиментов. Ранее ей присуждали шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% дохода, но изменили приговор за то, что она не отбыла наказание.

Первый приговор ей вынесли в декабре 2022 года. Впоследствии начальник Сосногорского отделения УФСИН Коми подал ходайство об ужесточении наказания. Он также предоставил информация о том, что женщина допускала многочисленные нарушения и не реагировала на предупреждения. Суд заменил шесть месяцев исправительных работ на отбывание срока в колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.

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