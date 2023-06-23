В Коми воспитатель детского сада нарвалась на мошенников и потеряла сбережения

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В Княжпогостском районе воспитатель детского сада стала жертвой мошенников. Обманом у нее похитили около 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина рассказала, что планировала отдых на море, и зашла на сайт-двойник, который был идентичен официальному сайту одного из пансионатов Адлера. Она позвонила по указанному номеру телефону и перевела предоплату для бронирования номера.

После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина поспешила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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