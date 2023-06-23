В Сыктывкаре снесли 90-летний деревянный дом

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В Сыктывкаре снесли аварийный дом, построенный 90 лет назад. В настоящее время на месте остался строительный мусор, огороженный сигнальной лентой.

Двухэтажный деревянный дом, расположенный на улице Куратова, был построен в далеком 1933 году. Его признали аварийным 7 лет назад - в 2016 году.

На сегодняшний день в Сыктывкаре насчитывается около 1 300 деревянных домов. Их них более 860 домов признаны аварийными и подлежат сносу.

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