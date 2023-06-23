В Коми пьяный мужчина хотел взорвать дом

Фото: Екатерина Чернуха.

33-летний ухтинец разместил в социальных сетях видеоролик, где заявил о намерении взорвать дом, в котором живет. На улицу Севастопольскую направились городские экстренные службы.

Как сообщает БНК со ссылкой на МВД по Коми, данная информация не подтвердилась. Мужчина разместил видеозапись с ложным сообщением в состоянии алкогольного опьянения.

На ухтинца завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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