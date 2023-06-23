Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 9:49

В Коми дети разгромили остановочные павильоны

Деньги на ремонт будут взысканы с их родителей
Источник:kp.ru
Фото: «За комфортный Сыктывкар».

Фото: «За комфортный Сыктывкар».

В ночь с 17 на 18 апреля в Эжве вандалы повредили остановочные павильоны. Подростки повредили навесы, а также разбили стекла в одном из павильонов.

Открытые павильоны страдают от рук вандалов уже не первый раз. Летом прошлого года их разрисовали, а в этом году дважды били стекла.

Полицейские установили личности причастных к порче железнодорожного имущества. Сумма ущерба от прежних хулиганств составила свыше 350 тысяч рублей. Скоро к ней добавится сумма за новый ремонт.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, потраченные средства на восстановление будут взысканы с родителей несовершеннолетних вандалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре произошел пожар в расселенном общежитии (подробнее)