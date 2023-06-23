Жители Коми должны 14,3 млрд рублей за услуги ЖКХ

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По состоянию на конец марта общая задолженность жителей Коми за услуги ЖКХ составила 14,3 млрд рублей. Об этом сообщает Комистат.

За первый квартал 2023 года жителям республики выставили коммунальных счетов на 7,3 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в 2022 году. В Коми оплатили 89% выставленных счетов. Суммарная задолженность за коммунальные услуги по состоянию на конец марта составила 14,3 млрд рублей.

В виде социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам начислено 875,7 млн рублей или 12% от предъявленных платежей. Отметим, что размер соцподдержки на одного пользователя составил 1 044 рубля - ей воспользовались 218 тысяч человек.

В январе-марте 2023 года жилищные субсидии получили 17 605 семей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из числа проживавших в таких семьях, 49% имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Средний размер субсидии на семью составил 3 653 рубля в месяц.

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