Житель Коми сел пьяным за руль и заработал судимость

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В Ухте вынесли приговор 22-летнему молодому человеку за пьяное вождение. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ, запретил водить ТС на 2 года и 6 месяцев, а также конфисковал автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ухты, молодой человек сел за руль «Лады» четырнадцатой модели, чтобы перегнать ее из автосервиса к своему дому. Из-за отсутствия госномеров сотрудники ДПС обратили на нее внимание и остановили.

В ходе проверки выяснилось, что ухтинец находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не имея документов на автомобиль. От прохождение медицинского освидетельствования он отказался.

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