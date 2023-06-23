Сыктывкарец перевел мошенникам более 765 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Мошенники украли у 67-летнего жителя Сыктывкара более 765 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Сыктывкарцу позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник заявил, что по счету жителя Коми наблюдаются подозрительные операции. Для того, чтобы спасти сбережения, звонивший посоветовал мужчине перевести деньги на безопасный счет. Горожанин перевел более 765 тысяч рублей, и его убедили взять кредит.

Сыктывкарец направился в банк. Там он попытался взять в кредит 800 тысяч рублей. Сотрудник банка начал задавать уточняющие вопросы. Работника насторожила неуверенность клиента, и тот убедил жителя Коми обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми воспитатель детского сада нарвалась на мошенников и потеряла сбережения

У нее похитили около 50 тысяч рублей (подробности)