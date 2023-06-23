В Коми бизнесмена обвинили в порче земли

Фото: пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

В Сыктывдинском районе коммерсанта обвинили в порче земли. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства выяснили, что плодородный слой почвы на одном из участков перекрыт опилками и золой от сжигания древесины. Площадь земли, занятой этими отходами, превысила 1,1 гектара.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель несколько лет складировал опилки и горбыль. Это привело к тому, что плодородность снизилась, и сама почва испортилась. Еще одним последствием складирования отходов стал пожар, который произошел в мае 2023 года. Бизнесмена обязали расчистить участок от отходов производства и привести землю в состояние, пригодное для земледелия.

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