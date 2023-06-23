Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 13:19

За неделю в Коми от укусов клещей пострадали 235 человек

Лаборатории провели 231 исследование
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

По факту укусов клещей в Республике Коми с 16 по 22 июня обратились за медпомощью 235 человек, из которых 40 - дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона в медицинские учреждения Коми обратились 1 882 пострадавших от укусов клещей, среди которых 335 - дети.

Лаборатории провели 231 исследование. В 34 случаях был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 5 - вирус клещевого вирусного энцефалита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре работник получил травму при использовании электропилы (подробнее)