За неделю в Коми от укусов клещей пострадали 235 человек

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По факту укусов клещей в Республике Коми с 16 по 22 июня обратились за медпомощью 235 человек, из которых 40 - дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона в медицинские учреждения Коми обратились 1 882 пострадавших от укусов клещей, среди которых 335 - дети.

Лаборатории провели 231 исследование. В 34 случаях был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 5 - вирус клещевого вирусного энцефалита.

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