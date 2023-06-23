За неделю в Коми подорожали бананы и картофель

Фото: Нина Юшкова.

С 14 по 19 июня в Республике Коми подорожали бананы и картофель. Данные об изменении цен предоставил Комистат.

За прошедшую неделю подешевели: яблоки - на 1%, помидоры - на 1,8%, капуста белокочанная - на 8,3%, сыры мягкие, полутвердые и твердые, макаронные изделия, сардельки, сосиски, молоко стерилизованное, соль поваренная - на 3,2-3,5%.

Вместе с тем повысились цены на: свеклу столовую - на 1%, яйца куриные, масло подсолнечное, творог - на 1,1-1,6%, сахар-песок - на 2%, огурцы, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 2,7%, маргарин - на 2,8%, морковь - на 2,9%, бананы - на 4,6%, картофель на 16,4%.

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