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НовостиОбщество23 июня 2023 13:12

В Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей с 23 по 25 июня

Дополнительные патрули выедут на улицы в пятницу вечером
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С пятницы, 23 июня, по воскресенье, 25 июня, в Сыктывкаре пройдет операция «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Дополнительные патрули выедут на сыктывкарские улицы вечером в пятницу, 23 июня. Полицейские будут останавливать машины и оценивать состояние каждого водителя. Трезвые автомобилисты, которые не нарушили ПДД, смогут ехать дальше.

Согласно законодательству, за пьяную езду грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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