Глава Коми Владимир Уйба поддержал президента России

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Республики Коми Владимир Уйба поддержал президента Владимира Путина после его выступления 24 июня. Руководитель региона заявил, сейчас сила в единстве и важно, как никогда помогать стране.

– На Украине наши ребята ведут героическую борьбу. Здесь в тылу мы готовим и комплектуем новые воинские подразделения, чтобы в нужный момент наши добровольцы и контрактники встали на подмогу и на смену, – отметил Уйба.

Он также заявил, что сейчас каждый житель региона делает все, чтобы обеспечить ребят всем необходимым. Он призвал всех объединиться и встать плечом к плечу.

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