В Коми в СВО погибли три местных жителя

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба сообщил 23 июня, что во время специальной военной операции погибли три жителя республики. По предоставленным данным, речь идет о ефрейторе Юрие Васильеве, рядовом Михаиле Коваленко и матросе Михаиле Катынском.

По предоставленным данным, Юрий Васильев родом из Сыктывкара, служил в морской пехоте стрелком отделения, Михаил Коваленко родился в Сыктывкаре, а после жил в Сосногорске, участвовал в СВО в должности наводчика отделения морской пехоты. Михаил Катынский – уроженец поселка Синдор Княжпоготского района, жил в Ухте, был наводчиком отделения морской пехоты.

Руководитель республики выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших. Пожелал им вечной славы и памяти.

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