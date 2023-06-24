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НовостиОбщество24 июня 2023 14:32

На трассе между Ухтой и Дальним произошла смертельная авария

Известны первые подробности ДТП
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня, 24 июня, на трассе между Ухтой и Дальним произошло смертельное ДТП. По имеющимся данным, авария зарегистрирована в 13:48.

В ГИБДД Коми проинформировали, что водитель за рулем автомобиля Toyota RAV4 на втором км дороги врезался в КамАЗ, который стоял на месте, а после врезался в попутном направлении в другую машину Toyota.

В результате аварии погиб 27-летний мужчина. Жертва аварии скончалась до приезда скорой помощи. На месте сейчас работают экстренные службы, образовалась пробка.

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