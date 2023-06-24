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НовостиОбщество24 июня 2023 15:25

Директор гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре получил предостережение

Об этом сообщили в прокуратуре Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре директору гимназии имени Пушкина вынесли предостережение по результатам проверки проведения ремонта здания, которое предоставляет собой объект культурного наследия.

Установлено, что 27 мая между гимназией и компанией «Основа» был заключен договор на выполнение ремонтных работ здания учреждения. По данным прокуратуры, после проверки было установлено, что готовность объекта к текущему моменту может привести к нарушению срока выполнения контракта.

В ведомстве заявили, что во время проверки были выявлены факты, которые свидетельствовали о возможность нарушении сроков выполнения работ по договору, что стало причиной для предостережения.

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