В Коми пообещали холодный конец июня

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В ЦГМС Коми рассказали прогноз погоды на последнюю неделю июня. По предоставленным данным, в республике по-прежнему пообещали холода.

Отмечается, что причиной этого будет влияние арктического воздуха, который помимо понижения температуры также принесет и дожди.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов, на крайнем севере она может опустится до одного градуса. Днем на большей части территории региона будет от 15 до 20 градусов. В Воркуте – не более 14 градусов.

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