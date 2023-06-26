Чиновник из Ухты получил штраф за то, что затянул с ответом

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В Коми сотрудника местного комитета по управлению муниципальным имуществом привлекли к административной ответственности за нарушение сроков ответа на запросы. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, в комитет с жалобой на нанимателя помещения обратился местный житель. Чиновник же перенаправил документ в управляющую компанию, что противоречит закону и привело к нарушению сроков.

По решению суда, чиновника признали виновным в случившемся и присудили ему пять тысяч рублей административного штрафа.

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