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НовостиОбщество25 июня 2023 8:00

Жителя Коми наказали за ограничение выезда скорой помощи

Его оштрафовали на 2 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Житель Усинска припарковал свой автомобиль около гаражей, которые, по его мнению, не используются. Мужчина ограничил право выезда карете «Скорой помощи», за что суд оштрафовал его на 2 тысячи рублей.

Инцидент произошел 12 мая текущего года. Водитель скорой помощи позвонил в полицию и сообщил об ограничении выезда служебного авто.

Свою вину усинец признал. Ему показалось, что гаражи заброшены, и его автомобиль никому не помешает.

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