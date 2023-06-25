В Коми на мужчину завели уголовное дело за переделку оружия

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58-летнему жителю Удорского района Коми вынесли приговор за изготовление оружия. Ему присудили 120 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина приобрел оружие в апреле 2020 года, однако в декабре 2021 года он решил ее усовершенствовать. Он заменил штатную винтовую пружину на газовую.

Разрешение на переделку оружия мужчина не получал. В правоохранительные органы за консультацией не обращался. Свою вину он признал.

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