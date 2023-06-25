Житель Коми нашел тайник с наркотиками и похитил его содержимое

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48-летний печорец нашел тайник с наркотиками и похитил его содержимое. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел 23 января текущего года. Мужчина решил найти тайник-закладку, так как у него не было денег для приобретения наркотика. Все-таки ему удалось найти сверток, массой 1,3 грамма.

Запрещенное вещество мужчина хранил у себя дома, пока к нему не нагрянула полиция.

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