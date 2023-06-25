В Коми за продажу мяса с «Газели» оштрафован житель Дагестана

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В Усинске житель Дагестана продавал мясо с «Газели», не имея санитарной книжки, разрешения на торговлю, накладных и ветеринарного сертификата. За это суд оштрафовал его на 500 рублей, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина выставил на продажу 4 разделанные туши говядины и около 10 тушек курицы. Документов и разрешения на торговлю у него не было.

Оказалось, что мясо ему отправили посылкой родственники из Дагестана.

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