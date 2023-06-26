Пострадали 6 человек: стали известны подробности ДТП в Ухте с участием автобуса

Фото: ГИБДД по Коми.

Поздним вечером в Ухте около дома №3Б по улице Мира столкнулись автомобиль марки Suzuki и пассажирский микроавтобус Mercedes, который курсировал по маршруту №12. Сообщение о ДТП поступило в МЧС по Коми.

Предположительно, виновником аварии оказался 39-летний водитель внедорожника. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским транспортом. По предварительным данным, в момент ДТП он находился в состоянии клинической смерти.

В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель внедорожника получил ушибы, ЧМТ, сотрясение мозга - его доставили в реанимацию, 50-летний водитель автобуса получил ЧМТ и множественные раны, 76-летняя женщина получила спинальную травму, 17-летний подросток получил травму позвоночника и головы, 15-летний мальчик и 16-летняя девочка отделались ушибами.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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