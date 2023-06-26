Отопительный сезон в Воркуте завершится 27 июня

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В Воркуте 27 июня будет завершен отопительный сезон. Об этом сообщили в городской администрации.

Традиционно завершение отопительного сезона в Заполярье связано с установлением положительной температуры наружного воздуха и с началом подготовки объектов теплоэнергетического хозяйства к работе в зимний период времени.

На территории муниципалитета отопление будет отключено в 9:00 27 июня 2023 года.

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