С начала СВО из плена были освобождены трое жителей Коми

Фото: архив «КП».

С начала специальной военной операции трое находившихся в плену жителей Республики Коми вернулись в Россию. Об этом в ходе эфира телеканала «Юрган» сообщила Вера Железцова, уполномоченный по правам человека.

11 июня между Россией и Украиной прошел обмен пленными. Всего было освобождено 94 жителя России. Еще в апреле мать военнослужащего из Коми обратилась с просьбой помочь вернуть сына домой.

«Мама, конечно, безумно рада была. Сын ей отзвонился, сказал, что все в порядке, жив, здоров, проходит лечение, курс реабилитации», — рассказала В. Железцова.

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