В Коми июнь завершится холодной погодой

Фото: Нина Юшкова.

Последние дни июня в Республике Коми обещают быть холодными. По сравнению с прошлой неделей, отклонение среднесуточной температуры воздуха уменьшится на 4 градуса. Такой прогноз дали синоптики ЦГМС.

Территория региона останется под влиянием арктического воздуха. Также местами пройдут небольшие дожди.

Из-за преобладания облачной погоды ночи в Коми ожидаются в пределах +6, +11 градусов. На крайнем севере температура воздуха может опускаться до 1 градуса.

На большей части Коми в дневное время суток прогрев составит только +15, +20 градусов, в заполярной Воркуте — не выше 14 градусов, а на крайнем юге и юго-западе ожидается до +24 градусов.

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