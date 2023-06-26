В Коми в пожаре на летней кухне погиб мужчина

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В Сосногорском районе Коми в результате пожара на летней кухне погиб мужчина. Трагедия произошла ночью 24 июня в пгт. Керки на улице Железнодорожной, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

На место происшествия направились экстренные службы. На ликвидацию возгорания потребовалось около трех часов.

В результате пожара погиб 57-летний мужчина. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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