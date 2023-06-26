В Коми изъята крупная партия табака с поддельными акцизными марками

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57-летнего воркутинца задержали с немаркированной партией табачной продукции на сумму свыше 635 тысяч рублей. На него завели уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

При выгрузке из багажного вагона пассажирского поезда «Москва-Воркута» транспортные полицейские изъяли свыше 3 700 немаркированных пачек сигарет. Это подтвердила проведенная экспертиза.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина купил продукцию у неустановленного лица через сеть Интернет, после чего доставил в Воркуту на поезде для дальнейшей продажи.

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