В Коми в квартирах особых семей установят пожарные извещатели

Фото: МЧС по Коми.

В Республике Коми на приобретение автономных пожарных извещателей направят 11 млн рублей. Данной суммы будет достаточно для закупки около 24 тысяч извещателей.

Сотрудники Противопожарной службы Коми установят автономные пожарные извещатели в квартирах неблагополучных и многодетных семей.

«С учетом того, что 94% случаев гибели людей в республике зарегистрировано в жилье и преимущественно в ночное время, такая мера социальной поддержки является важным шагом к защите жизни и здоровья людей на пожарах», — сказал председатель Комитета РК ГО и ЧС Александр Бурцев.

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