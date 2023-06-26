Половина работодателей Коми намерены поднять зарплаты своим сотрудникам

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Стало известно, сколько работодателей готовы поднять в этом году зарплаты своим сотрудникам. По данным исследования hh.ru, оклады вырастут у половины работников опрошенных компаний.

Повышение зарплат ожидается в IT-сфере, строительстве и в производстве непищевых товаров народного потребления.

- В 35% случаев изменения (рост зарплаты) коснутся фиксированной части, то есть, окладов. 32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и переменная (премиальная) часть. В 27% компаний изменятся только премии, - говорится в исследовании.

Также аналитики говорят, что в 38% опрошенных фирм зарплаты в этом году не поменяются.

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