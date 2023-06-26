В ДТП с мотоциклом в Коми пострадала 50-летняя женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми
В воскресенье, 25 июня, в Княжпогостском районе опрокинулся мотоцикл BMW, в результате чего пострадала женщина 1973 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Авария произошла в 11.10. Мужчина 1973 года рождения ехал на мотоцикле BMW по автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. На 132-м километре водитель решить повернуть направо. Однако он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся.
В ДТП пострадала пассажирка 1973 года рождения. Женщина получила закрытый перелом голени. Госпитализация ей не потребовалась. На пострадавшей был мотошлем.
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