В ДТП с мотоциклом в Коми пострадала 50-летняя женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 25 июня, в Княжпогостском районе опрокинулся мотоцикл BMW, в результате чего пострадала женщина 1973 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 11.10. Мужчина 1973 года рождения ехал на мотоцикле BMW по автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. На 132-м километре водитель решить повернуть направо. Однако он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся.

В ДТП пострадала пассажирка 1973 года рождения. Женщина получила закрытый перелом голени. Госпитализация ей не потребовалась. На пострадавшей был мотошлем.

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