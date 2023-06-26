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НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:50

В Сыктывкаре мужчина пробрался в офис и украл ноутбук

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В отделение полиции Сыктывкара поступило сообщение от организации по факту кражи офисного ноутбука. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ноутбук был украден из рабочего кабинета во время обеденного перерыва. В скором времени был задержан подозреваемый. Им оказался неоднократно судимый 40-летний мужчина.

Украденный ноутбук он продал прохожему за 6 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь. В отношении него завели уголовное дело.

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