Когда в июле начислят пенсии и пособия жителям Коми

Стал известен график поступления денег по линии Социального фонда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, когда начнут выплачивать пенсии и пособия за июнь жителям Коми. Первые выплаты начнутся уже в следующий понедельник, 3 июля.

Первыми деньги на карту получат получатели единого пособия за детей, также выплаты придут родителям первого ребенка от 0 до 3 лет, детям от 8 до 16 лет и беременным, которые встали на учет на раннем сроке.

Ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет и иные ежемесячные пособия, переданные в СФР от органов соцзащиты Республики Коми также будут начислены 3 июля.

Пятого числа ожидаются перечисления выплат из маткапитала.

7 июля придет пособие за июнь по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Тем, кто получает пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.

Пенсии начнут начислять с 12 июля. Первыми выплаты получат клиенты Сбера, чьи фамилии начинают на А-К. Через две недели будут перечислены деньги остальным. Клиенты же других банков получат пенсию 19-го числа.

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