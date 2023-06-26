Доверчивая жительница Коми перевела мошенникам крупную сумму денег

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43-летняя жительница Воркуты обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой телефонного мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На телефон воркутинки поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил о том, что аферисты пытаются оформить на ее имя кредит.

Для того, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к банковским картам и оформлению кредитов, женщине предложили оформить «зеркальный займ» и перевести деньги на «безопасный» счет.

Доверчивая воркутинка оформила в кредит более 216 тысяч рублей и перевела деньги аферисту.

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