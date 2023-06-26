Обвиняемой в поджоге военкомата жительнице Коми продлили срок ареста

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В апреле текущего года жительница Усинска пыталась поджечь здание военкомата. Городской суд продлил ей срок содержания под стражей.

Горожанка совершила покушение на поджог входной двери военкомата в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решения. Нарушительницу заключили под стражу до 10 июня текущего года.

В пресс-службе судов Коми сообщили, что постановлением горсуда женщине продлили срок содержания под стражей до 10 июля текущего года.

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