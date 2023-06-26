В Сыктывкаре на участке улицы Печорской появится уличное освещение

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В Сыктывкаре по иску прокуратуры обязали оборудовать уличным освещением улицу Печорскую. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась местная жительница. В ходе проверки выяснилось, что на участке автомобильной дороги от пересечения улиц Печорской и Индустриальной отсутствует уличное освещение.

Суд обязал администрацию Сыктывкара привести участок дороги в нормативное состояние до 31 июля 2024 года.

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