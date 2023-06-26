В Коми от хозяина покусавшей женщину собаки требуют компенсацию

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В Емве 76-летняя женщина пострадала от нападения собаки. Пенсионерка получила травмы, которые были квалифицированы как средней тяжести. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из дачных массивов 29 апреля этого года. На женщину набросилась хозяйская собака, которая была без намордника и поводка.

- Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца собаки в пользу пенсионерки компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения домашнего питомца, - говорится в релизе ведомства.

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